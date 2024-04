Aprilia przygotowała wersje specjalne swoich topowych modeli. SE-09 SBK nawiązuje do wyczynowych maszyn

Aprilia RSV4 Factory oraz Tuono V4 Factory to dwa topowe motocykle Aprili. Choć tylko pierwszy jest pełnokrwistym sportowcem, to również naked (dość sportowy) dostał edycję specjalną o nazwie SE-09 SBK. Jest to sposób Włochów na uczczenie sukcesów w Mistrzostwach Świata Superbike’ów.