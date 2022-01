Test: Aprilia RSV4 Factory – królowa mocy

Oznacza to, że Aprilia RSV4 jest najmocniejszym wolnossącym i nielimitowanym motocyklem na rynku. Oczywiście przy tym wszystkim rozpędza się do zawrotnych 305 km/h, co czyni ją też jednym z najszybszych. Pojawia się jednak pytanie, czy ta wojna na liczby ma znaczenie? Nie do końca, bo z jednej strony nie oznacza to, że na torze wyścigowym RSV4 Factory będzie szybsze od słabszej o zaledwie parę koni mechanicznych konkurencji. Z drugiej strony metka "naj" jest czymś pożądanym. I ona sama działa na wyobraźnię.