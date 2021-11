Aprilia Tuareg 660 z pełną specyfikacją. Adventure średniej klasy wjedzie do salonów

Za napęd odpowiada znany z modeli RS 660 i Tuono 660 dwucylindrowy silnik o pojemności 659 cm3. Jednak w przypadku Aprili Tuareg 660 został on inaczej zestrojony. Moc spadła do 80 KM przy 9250 obr./min (ze 100 KM w modelu sportowym), ale zwiększył się moment obrotowy do 70 Nm 6500 obr./min. Jest on też dostępny o 2000 obr./min niżej niż w RS 660. Zadbano też o to, aby nie zabrakło go w zakresie niskich i średnich obrotów.