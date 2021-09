Aprilia Tuareg 660 na nowym wideo. Oto co o niej wiemy

Po bardzo udanym debiucie sportowej Aprilii RS 660 i nakeda Tuono 660 przyszedł czas na trzeciego brata. Jednak nie jest on trzecim bliźniakiem. Choć ma ten sam napęd, to już zupełnie inną konstrukcję. Przez to na turystyczny motocykl klasy adventure, czyli Tuarega 660, musimy poczekać trochę dłużej. Jednak już pierwsze zdjęcia pokazały, że będzie to bardzo dobrze wyglądająca maszyna. Z drugiej strony to nie wygląd jest najważniejszy, ale Włosi już obiecują, że będzie bardzo dobrze.