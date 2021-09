Główny inżynier zdradził plany Aprilii. Oto przyszłość modeli 660

Podczas rozmowy z włoskim "Motociclismo" Piero Soatti zdradził trochę szczegółów dotyczących motocykli z rodziny 660. Chwaląc nakeda Tuono 660 stwierdził, że robi on wszystko (lub prawie wszystko) to co stary Shiver 900, ale robi to lepiej. Jak podkreślił, powstanie tych konstrukcji dzieli 15 lat, więc nie powinno być to niespodzianką. Nowy motocykl jest szybszy, łatwiejszy w prowadzeniu, lepiej chroni przed wiatrem, a do tego jest niemal o 40 kg lżejszy.