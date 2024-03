Indian FTR x RSD Super Hooligan to nakedowy custom z salonu

Indian FTR x RSD Super Hooligan nawiązuje swoim wyglądem do wyczynowych maszyn. Choć ma wszystkie elementy niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego, to nie zabrakło wyścigowych akcentów jak numer startowy nad przednim reflektorem czy po bokach z tyłu. Wszystko opatrzone jest malowaniem wyglądającym, jakby motocykl dopiero zjechał z toru.