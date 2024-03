LiveWire S2 Mulholland - bardziej jak cruiser

Choć napęd w obu modelach S2 jest taki sam, to zmiany w geometrii wpłynęły na osiągi. Mulholland jest nieco wolniejszy niż Dell Mar - 100 km/h osiąga w 3,3 s, zamiast 3,0 s, a prędkość maksymalna to 159 km/h zamiast 166 km/h. Za to nowy model mimo tego samego akumulatora o pojemności 10,5 kWh ma mieć zasięg 195 km w mieście w porównaniu do 182 km w pierwszej odsłonie S2. Oczywiście na trasie dystans ten jest zdecydowanie mniejszy, co pokazuje, że nadal jest to jednoślad do miasta, a nie dalekich podróży.