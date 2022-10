LiveWire S2 Del Mar w końcu w sprzedaży. Producent zadebiutował na giełdzie

Moc 80 KM nie robi aż takiego wrażenia, jak maksymalny moment obrotowy na poziomie 250 Nm. Przekłada się to na sprint do setki w nieco ponad 3 sekundy. Nieźle wygląda też teoretyczny zasięg wynoszący 177 km w mieście. Ładowanie od 20 do 80 proc. pojemności akumulatora trwa natomiast 75 minut.