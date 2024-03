Triumph Rocket 3 zyskuje mocy i nazywa się teraz Storm

Triumph Rocket 3 to motocykl jedyny w swoim rodzaju. Power cruiser napędzany ogromnym trzycylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 2458 cm3. Aktualna odsłona tego modelu dostępna jest od 2019 r. i choć doczekała się w tym czasie kilku wersji specjalnych, to czas najwyższy na odświeżenie tego szalonego motocykla. Ale jeśli myślicie, że wiąże się ona tylko z nowymi lakierami i zmianami stylistycznymi do możecie poczuć się zaskoczeni. Gdyż jest dokładnie odwrotnie.