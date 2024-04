Uciekał pod prąd. Zdobył 70 punktów i zarzuty karne

W trakcie sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że to nie koniec jego kłopotów, gdyż jego drogowa historia jest bardzo ciekawa. 35-latek decyzją starosty posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii oraz aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci zabezpieczyli skuter, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Podczas prowadzonych czynności mundurowi dostrzegli, że ten charakterystyczny jednoślad brał udział w kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, co potwierdziły nagrania z monitoringów.