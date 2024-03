Poznaliśmy motocyklowego lidera jakości. Kto najlepiej przedstawia marzenia?

Kto otrzymał nagrodę główną?

Z racji tego, że motocykle to przede wszystkim przyjemność, sprzedaje się nie tyle produkt, co wizję i marzenia - trzeba to umiejętnie wpleść do oferty. Zaufanie jest również kluczowe, a to można zdobyć właśnie poprzez rzetelnie przygotowane ogłoszenie. W kategorii Motocykle nagrodę główną i tytuł Lidera Jakości otrzymał salon BMW Inchcape Wrocław, reprezentowany na gali przez Łukasza Cacko.