Triumph Trident Triple Tribute to hołd dla wyjątkowej maszyny

Motocykl jest już dostępny i można go zamawiać w salonach Triumpha. Jego cena to 41 500 zł, co jest niemałą niespodzianką, gdyż oznacza, że edycja specjalna jest tańsza od standardowej. Ta co prawda startuje od 40 900 zł, ale sam quickshifter to dodatkowe 1895 zł, a jeśli chce się wybrać inne niż podstawowe malowanie, to trzeba dorzucić kolejne 500 zł. Zatem Triumph Trident Triple Tribute powinien się cieszyć sporym wzięciem.