Debiutuje Triumph Trident 660. Brytyjczycy łączą klasykę z nowoczesnością

Triumph to marka, którą czasem trudno zaklasyfikować. Z jednej strony ma w swojej ofercie motocykle w prawdziwie klasycznym stylu jak Scrambler czy Bonneville, a z drugiej ostre nowoczesne modele jak Triple. Nowy Trident 660 wpisuje się gdzieś pośrodku.

Z jednej strony, nieprzypadkowo obok wspomnianego Triple, znalazł się w linii modelowej nazwanej Roadsters (czyli nakedów), a z drugiej widać w nim wiele klasycznych elementów stylistycznych – m.in. okrągłe przednie światło czy bak z charakterystycznymi wcięciami na kolana. Łączą się one z nowoczesną linią nakeda z agresywnie poprowadzoną linią siedziska.

Za napęd Triumpha Tridenta 660 odpowiada 3-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 660 cm3. Generuje on maksymalną moc 81 KM przy 10 250 obr./min. (w ofercie znajdzie się też zduszona do 48 KM wersja, którą można jeździć, mając kategorię A2). Natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 64 Nm przy 6250 obr./min., przy czym Triumph chwali się, że 90 proc. tej wartości jest dostępna przy większości prędkości obrotowych. Nowocześnie wyglądający wydech ma zapewniać charakterystyczne dla brytyjskiego 3-cylindrowca brzmienia.

Materiały prasowe Triumph Trident 660 (Materiały prasowe, Fot: Triumph)

Zarówno charakterystyka silnika, jak i zestopniowanie 6-biegowej przekładni mają odpowiadać temu, co obiecuje wygląd motocykla – uniwersalności wynikającej z połączenia 2 światów. Triumph Trident 660 ma znaleźć się pomiędzy klasycznymi modelami do spokojnej jazdy a bardziej sportowymi konstrukcjami. Do tego zadbano o łatwość prowadzenia dzięki płynnie działającemu sprzęgłu, a wśród opcji dodatkowych znalazł się quickshifer pozwalający na zmianę biegów w górę i w dół bez użycia sprzęgła.

Brak owiewek i zbędnych elementów podkreśla charakter Tridenta 660. Jest to lekki motocykl, który z płynami waży 189 kg. W połączeniu z zawieszeniem Showa ma to zapewnić zwinność i lekkość prowadzenia. Do tego Triumph obiecuje komfort i pewność jazdy - dzięki wygodnej pozycji siedzącej i małej szerokości motocykla. Samo siedzisko znalazło się na wysokości 805 mm.

Materiały prasowe Triumph Trident 660 (Materiały prasowe, Fot: Triumph)

Triumph Trident 660 może ma wygląd nieco retro, ale nie ma nic starego w jego rozwiązaniach technicznych. Pojedynczy okrągły zegar przed kierowcą to tak naprawdę połączenie czytelnego czarno-białego i kolorowego wyświetlacza komputera. Ma on funkcje pokazywania wskazówek nawigacji, obsługi kamery GoPro czy sterowania muzyką za pomocą Bluetootha. Do obsługi używa się przełącznika na kierownicy. Wśród opcji dodatkowych znajduje się podgrzewana kierownica czy gniazdo USB pozwalające np. naładować telefon.

W Tridencie 660 znalazło się też sporo elektroniki związanej z jazdą na tym motocyklu. Ma on dwa tryby jazdy – na suchą i mokrą nawierzchnię. Do tego Tridenta wyposażono w kontrolę trakcji o kilku poziomach czułości, a przepustnica obsługiwana jest elektronicznie przez system ride-by-wire. Zarówno przednie, jak i tylne światła wykonane są w technologii LED i mają wkomponowane logo Triumpha.

Materiały prasowe Triumph Trident 660 (Materiały prasowe, Fot: Triumph)

Już od samego początku do Triumpha Tridenta 660 będzie dostępne aż 45 różnych dodatków. Oprócz wymienionych wcześniej rzeczy funkcjonalnych, na liście opcji znajdzie się też wiele elementów pozwalających na indywidualizację wyglądu tego nowego motocykla.

Materiały prasowe Triumph Trident 660 (Materiały prasowe, Fot: Triumph)

Materiały prasowe Triumph Trident 660 (Materiały prasowe, Fot: Triumph)

Materiały prasowe Triumph Trident 660 (Materiały prasowe, Fot: Triumph)