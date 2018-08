Dziś akcja "Smog". Policja w całym kraju sprawdza spaliny

Wakacje się kończą, a wraz z nadejściem jesieni wróci temat smogu. Dziś podejmuje go policja, która w całym kraju będzie sprawdzać spaliny. Problem w tym, że nie ma ona sprzętu pozwalającego na wyłowienie aut, które najbardziej szkodzą zdrowiu.

Kto powinien się bać?

Na celowniku policjantów będą przede wszystkim starsze samochody z silnikami Diesla. Dlaczego? Po części wynika to z rodzaju sprzętu, którym dysponuje policja. Są do przenośne dymomierze. Zasada działania urządzenia jest prosta. W rurze wydechowej samochodu umieszczany jest czujnik posiadający źródło światła i jego odbiornik. Przepływające rurą spaliny absorbują światło, a czujnik określa stopień tego zjawiska. Odrębny limit wyznaczony jest dla aut wyprodukowanych przed 30.06.2008 r. i dla pojazdów powstałych po tej dacie.

Jeśli chodzi o samochody benzynowe, to kontroli dokonuje się tu za pomocą analizatora spalin. Urządzenie bada skład spalin, więc trudniej tu o ukrycie niedomagań samochodu. Podczas kontroli mogą wpaść osoby, który usunęły z samochodu katalizator, ale też te, które mają wadliwą sondę lambda . Jej zadaniem jest badanie zawartości tlenu w spalinach. Dzięki temu jednostka sterująca silnikiem określa najbardziej odpowiednie parametry mieszanki dawkowanej do cylindrów. Kłopoty z zaliczeniem policyjnej kontroli mogą mieć również benzynowe samochody, które dopiero co zostały uruchomione . System oczyszczania spalin działa optymalnie tylko wtedy, gdy ma odpowiednią temperaturę.

Kto może być spokojny (a nie powinien)?

Charakterystyką tego urządzenia jest to, że w miarę zwiększania się przebiegu samochodu, staje się on kłopotliwy dla właściciela. DPF może wymagać wizyt w serwisie oferującym czyszczenie tego elementu z sadzy. Często po przejechaniu 200-300 tys. km nadaje się on do wymiany. Koszty takiej operacji to kilka tysięcy złotych. Niektóre zakłady podejmują się jednak wycięcia DPF-u i zmieniają oprogramowanie komputera pokładowego tak, by samochód "myślał", że filtr jest sprawny. Po polskich drogach jeżdżą dziesiątki, a może nawet setki tysięcy takich aut - ze szkodą dla naszego zdrowia.