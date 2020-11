Yamaha szykuje silnik z turbo. Będzie miał dużą moc, ale ma mało palić

Już w pierwszej połowie 2019 r. w internecie pojawiły szkice patentowe pokazujące turbodoładowany silnik, nad którym pracuje Yamaha. Wtedy była to jednostka dwucylindrowa, która w praktyce była trzycylindrową z modelu MT-09 , ale skróconą o jeden cylinder. Teraz pojawił się nowy patent Yamahy – na turbodoładowaną jednostkę o trzech cylindrach .

Jak podaje serwis "Cycle World", silnik ten trafił już do prototypu i ma pojemność 847 cm3, czyli identyczną jak w przypadku dopiero co zastąpionej pierwszej generacji Yamahy MT-09. Jednak silnik te na mieć nieco dłuży skok tłoka (73 mm) i nieco mniejszą jego średnicę (67,5 mm), aby podnieść moment obrotowy na niskich obrotach kosztem mocy maksymalnej. Tej jednak też ma nie zabraknąć, gdyż doniesienia mówią o 180 KM przy 8500 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 176 Nm, z którego ponad 90 proc. ma być dostępne w zakresie od 3000 do 7000 obr./min.