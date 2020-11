Yamaha XSR900 – cena, informacje, dane techniczne

Moda na współczesne motocykle w stylu retro rządzi w najlepsze. Właśnie takimi maszynami jest linia XSR, a jej najmocniejszym przedstawicielem jest Yamaha XSR900. Z jednej strony jest to na wskroś nowoczesny motocykl, a z drugiej jego stylistyka to współczesna interpretacji wyglądu maszyn sprzed wielu dekad.

Bez wątpienia tym, co przyciąga do Yamahy XSR900, jest jej wygląd. Motocykl ten bazuje na modelu MT-09, więc jest to nowoczesna konstrukcja stworzona do dynamicznej jazdy, ale kształt baku, siedziska i okrągły reflektor z przodu tworzą obraz zupełnie innej maszyny – to pokazuje, jak kluczowe znaczenie ma stylistyka.

Za napęd w Yamasze XSR900 odpowiada trzycylindrowy rzędowy silnik o pojemności 847 cm3. Jego maksymalna moc to 115 KM przy 10 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 87,5 Nm przy 8500 obr./min. Przenoszony jest on za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni i łańcucha. Motocykl ten oprócz ABS-u wyposażony jest też w kontrolę trakcji. Bak mieści 14 l paliwa.

Materiały prasowe Yamaha XSR900 (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)

Yamaha XSR900 mierzy 2075 mm długości, 815 mm szerokości i 1135 mm wysokości. Jej siedzisko znajduje się na wysokości 830 mm. Dzięki szerokiemu zastosowaniu aluminium nie jest to ciężka maszyna, gdyż z płynami waży 195 kg. Konstrukcyjnie jest to kopia popularnego nakeda, więc regulowane zawieszenie prezentuje się tak jak w nowocześniej wyglądających maszynach. Za hamowanie odpowiadają dwie tarcze o średnicy 298 mm z przodu i jedna mierząca 245 mm z tyłu. Opony to też klasyka współczesnych maszyn - 120/70ZR17M/C na przednim kole i 180/55ZR17M/C na tylnym.

Yamaha XSR900 kosztuje 44 900 zł. Oferowana jest w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, białym i szarym – a każdemu z nich towarzyszą jeszcze dodatkowe grafiki.

Materiały prasowe Yamaha XSR900 (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)