Turystyk w wielu różnych wersjach. Debiutuje nowy Triumph Tiger 1200

Triumph Tiger 1200 to topowy model brytyjskiej marki, co oznacza, że ma on bogate wyposażenie. Oprócz wspomnianego półaktywnego, sterowanego elektronicznie zawieszenia na pokładzie znalazło się sporo innej elektroniki. Motocykl może mieć od 3 do 6 trybów jazdy (w zależności od wersji), bezkluczykowy dostęp, kontrolę trakcji uwzględniającą jazdę w zakręcie i 7-calowy ekran z systemem umożliwiającym połączenie ze smartfonem.