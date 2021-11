Triumph przygotował wersje specjalne 3 modeli na 2022 r.

Triumph Thruxton RS Ton Up to motocykl nawiązujący do subkultury motocyklowej lat 50. i 60. Ton up boys, to inne określenie na rockersów czy właścicieli cafe racerów z Wielkiej Brytanii. Samo "ton" było slangowym określeniem na jazdę z prędkością 100 mil na godzinę lub większą. Zatem edycja specjalna Ton Up to też sposób na upamiętnienie wyczyny Malcolma Uphilla, który w 1969 r. pokonał okrążenie Wyspy Man ze średnią prędkością ponad 100 mil na godzinę na triumphie thruxtonie.