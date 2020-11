Triumph Thruxton – cena, informacje, dane techniczne

Triumph Scrambler czy Bonneville to modele czerpiące z tradycji drogowych czy miejskich konstrukcji. Natomiast spokrewniony z nimi Thruxton ma styl cafe racera, zmodyfikowanego do szybkiej jazdy. Jest to motocykl jednoosobowy o pociągłym baku i aerodynamicznym tyle. Lekkości w wyglądzie nadaje mu to, że nie ma żadnych zbędnych elementów nadwozia.