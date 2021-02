Cała linia Triumph Bonneville z dużymi zmianami. Więcej mocy i lepsze prowadzenie

Triumph Bonneville to linia najbardziej klasycznych motocykli brytyjskiej marki. Właśnie została mocno odświeżona na 2021 r. Ulepszono silniki i poprawiono właściwości jezdne, ale w ich stylu nic się nie zmieniło.

Triumph odświeżył pięć modeli z serii Bonneville. Oczywiście jedną z przyczyn było dostosowanie silników do normy Euro 5, ale zmieniło się dużo więcej. Słabsze motocykle mają teraz więcej mocy, dokonano niewielkich zmian stylistycznych i ergonomicznych oraz popracowano nad właściwościami jezdnymi tych maszyn.

Triumph Street Twin to nadal najtańszy i podstawowy model w ofercie klasycznie wyglądających motocykli brytyjskiej marki. Podobnie ja w przypadku wszystkich wersji z tym silnikiem, napędza go poprawiona jednostka o pojemności 900 cm3, która jest teraz mocniejsza i osiąga 65 KM przy 7500 obr./min oraz 80 Nm przy 3800 obr./min. Oprócz niewielkich zmian stylistycznych (jak zmienione zamknięcie wlewu paliwa) poprawiony Street Twin ma o 10 mm grubsze, a dzięki temu wygodniejsze siedzisko (znajduje się na wysokości 765 mm). Oprócz ABS-u motocykl ten wyposażony jest też w kontrolę trakcji.

Triumph Street Twin

Triumph Bonneville T100 to odmiana znajdująca się o półkę wyżej. Napędza ją ten sam dwucylindrowy silnik o pojemności 900 cm3. Model ten otrzymał kilka zmian konstrukcyjnych, dzięki czemu w nowej odsłonie jest o 4 kg lżejszy niż wcześniej. Właściwości jezdne poprawia też nowy widelec przedniego zawieszenie, a dzięki mocniejszy przedni hamulec pozwoli szybciej się zatrzymać. Już w tej wersji znajdziemy też nowoczesne wyposażenie, jak gniazdo USB.

Triumph Bonneville T120 to odmiana z większym silnikiem o pojemności 1200 cm3, którego maksymalna moc to 80 KM przy 6550 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 105 Nm przy 3500 obr./min. Oczywiście został on dostosowany do normy Euro 5. W przypadku modelu T120 udało się zmniejszyć masę o 7 kg. Również zastosowano mocniejszy przedni hamulec Brembo (tu z dwoma tarczami), a całość uzupełniają nowe lekkie felgi.

Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville Speedmaster to motocykl o stylistyce cruisera, który wyróżnia się też inaczej zestrojonym silnikiem. Jednostka napędowa spełnia normę Euro 5, ale jej parametry nie uległy zmianie i nadal różnią się od modelu T120. W tym przypadku maksymalna moc silnika 1200 cm3 wynosi 78 KM przy 6100 obr./min, a maksymalny moment to 106 Nm przy 3850 obr./min. Jak widać odpowiada to bardziej charakterowi cruisera. Komfort w modelu Bonneville Speedmaster poprawiono dzięki nowym siedziskom dla kierowcy i pasażera, a o właściwości jezdne dba nowe przednie zawieszenie Showa o średnicy 47 mm.

Triumph Bonneville Bobber to model z silnikiem w tej samej specyfikacji co Speedmaster, jednak zgodnie z nazwą w stylu zmodyfikowanych lżejszych jednoosobowych maszyn. Wśród nowości pojawiły się lepsze hamulce Brembo i poprawione zawieszenie Showa. Zbiornik paliwa powiększono do 12 l, a z przodu znalazło się szersze koło o średnicy 16 cali.

Triumph Bonneville Bobber

Do wszystkich modeli z linii Bonneville można dokupić akcesoria z bardzo długiej listy dodatków, która w przypadku modelu Street Twin sięga nawet 120 opcji. Na razie nie przedstawiono polskich cen tych motocykli. Za to wraz z ich premierą Triumph zapowiedział też nowe wersje modeli Scrambler 1200 XC i XE oraz Street Scrambler, które zadebiutują w kwietniu 2021 r.

Triumph Bonneville