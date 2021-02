Niemcy, ale też Polacy przesiadają się na motocykle. Efekt koronawirusa i nowych przepisów

2020 r. to czas związany z pandemią COVID-19, co wpłynęło też na sprzedaż jednośladów . Na wiosnę znacząco spadła (a w niektórych krajach nawet się zatrzymała), aby się odbudowywać w kolejnych miesiącach. Ucierpiały też łańcuchy dostaw i zakłócona została praca dostawców części. Z drugiej strony często motocykle i motorowery były postrzegane jako sposób na zachowanie dystansu społecznego i bezpieczniejszy zamiennik komunikacji publicznej.

W pozostałych europejskich krajach wyglądało to bardzo różnie. Jednoślady stały się prawdziwym hitem 2020 r. w Niemczech, gdzie ich sprzedaż wzrosła aż o 27 proc., przez co kraj ten stał się największym rynkiem dla motocykli (220 304 egzemplarze) i trzecim największym dla motorowerów (35 010 sztuk), a więc i numerem jeden łącznie. Procentowo jeszcze większy wzrost rejestracji nowych jednośladów odnotowała Holandia – 30,3 proc. Jednak nie zabrało też państw, gdzie sprzedaż takich pojazdów spadła – np. we Włoszech (-5,3 proc.) czy w Hiszpanii (-8,8 proc.).