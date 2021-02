Zmiana przepisów i słaby początek roku. Sprzedaż jednośladów mocno spadła

Zmiana przepisów związanych z normami emisji spalin zawsze wywołuje sporo zamieszania na rynku. Od początku 2021 r. wszystkie sprzedawane nowe jednoślady (z niewielkimi wyjątkami) muszą spełniać normę Euro 5 . Z tego powodu widzieliśmy spory ruch pod koniec poprzedniego roku – czy to spowodowany promocjami i faktycznymi zakupami, czy rejestracją przez dilerów, aby móc sprzedać pojazdy w 2021 r. jako "używane". Dodatkowo wiele modeli w nowej specyfikacji nie jest jeszcze dostępnych (wiele ma się pojawić w salonach w lutym, marcu czy nawet później). Na pewno swoje dołożyła też mroźniejsza niż w zeszłym roku zima. To wszystko spowodowało bardzo duży spadek rejestracji nowych jednośladów w Polsce.

W styczniu 2021 r. zarejestrowano w naszym kraju tylko 711 nowych jednośladów – wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. I choć w tym zimowym miesiącu zawsze sprzedaż motocykli i skuterów jest niska z oczywistych względów, to taki wynik jest aż o 47,2 proc. niższy niż przed rokiem. W tej liczbie 410 sztuk stanowiły motocykle (-41,3 proc.), wśród których z dużą przewagą najpopularniejszą marką była Honda, drugie miejsce zajęło BMW, a trzecie ex aequo Suzuki i Triumph. Widać, że poza sezonem wyraźnie mniejszą popularnością cieszą się motocykle z silnikami do 125 cm3. W całym 2020 r. stanowiły nieco ponad połowę wszystkich nowych egzemplarzy, a w styczniu 2021 r. - tylko 31 proc. Nowych motorowerów w pierwszym miesiącu 2021 r. zarejestrowano 301 egzemplarzy. Wśród nich najpopularniejsze marki to kolejno Romet, Barton i Zipp.