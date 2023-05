Test: Kawasaki Versys 650 – kompaktowa podróż

Gdy się na niego wsiądzie z jednej strony czuć, że nie jest to topowy adventure - jest węższy i lżejszy (waży 217 kg). Z drugiej strony siedzi się dość wysoko (845 mm), co zbliża Versysa 650 do większych modeli. Skoro już o rozmiarach mowa, to motocykl ten mierzy 2165 mm długości, 840 mm szerokości i 1360 mm wysokości. Jego rozstaw osi to 1415 mm, a prześwit wynosi 170 mm. Ten ostatni parametr pokazuje, że jest to motocykl, który dobrze czuje się głównie na asfalcie, a nie maszyna nastawiona na offroad.