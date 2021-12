Test: Kawasaki Versys 1000 SE Grand Tourer – pożeracz autostrad

Kawasaki Versys 1000 to motocykl, który trudno porównywać do konkurencji, gdyż jest to inny przepis na klasę adventure. Chyba największe podobieństwo widać w cenniku. Kawasaki Versys 1000 w podstawowej odmianie S kosztuje 71 100 zł. Wersja SE z elektronicznym zawieszeniem to już wydatek 81 300 zł. Gdy doliczy się do tego kufry i inne akcesoria cena jeszcze wzrośnie. Czy jest wygórowana? Na pewno nie jest tanio, gdyż kosztuje podobnie do BMW R 1250 GS, ale znowu brak bezpośredniej konkurencji trochę utrudnia odpowiedź na to pytanie.