Ma radary z przodu i z tyłu. Debiutuje nowe Kawasaki Ninja H2 SX

W przypadku adaptacyjnego tempomatu Kawasaki Ninjy H2 SX sytuacja wygląda inaczej. Motocykl utrzymuje zadaną prędkość do czasu, aż za bardzo zbliży się do poprzedzającego pojazdu. W takiej sytuacji system płynnie uruchomi hamulce i zacznie zwalniać. Gdy dystans się odpowiednio zwiększy, to motocykl przyspieszy do ustawionej prędkości.