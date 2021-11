Pierwsza jazda: Kawasaki Z650RS to sposób na styl retro dla każdego

Moda na motocykle retro trwa w najlepsze. Gdyby ktoś dziś wyprodukował samochód, który wygląda jak sprzed 50 lat, to zapewne nikt by go nie kupił. Za to w świecie jednośladów jest to sposób na przyciągnięcie kolejnych klientów. Z jednej strony wygląd takich maszyn wcale nie wydaje się przestarzały, a z drugiej nostalgia to poważna siła. I w ten sposób, po dobrym przyjęciu modelu Z900RS, Kawasaki postanowiło zrobić tę samą operację postarzającą na mniejszym nakedzie i tak powstał Z650RS.