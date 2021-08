Kawasaki Ninja 650, czyli początkujący wojownik

Zatem już sama konstrukcja i parametry silnika pokazują, że motocykl ten ma inną charakterystykę, niż wiele sportowych motocykli rodem z Japonii. Kierowca dostaje do dyspozycji przeciętną moc, ale naprawdę spory moment obrotowy. W ten sposób nie jest to wysokoobrotowa konstrukcja bez dołu, a dzięki temu Ninja 650 sprytnie maskuje swój niedobór mocy. Nie maskuje go natomiast to, co dochodzi do uszu. Dźwięk silnika w połączeniu z seryjnym wydechem nie dają żadnej agresji ani sportu.