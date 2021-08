Złoty kolor w Kawasaki Z900RS SE to znak ważnej zmiany

Kawasaki Z900RS to popularny naked Z900 w przebraniu retro. Zadbano o to, aby RS prezentował się zupełnie inaczej: zmieniono nawet wygląd silnika i skrzyni biegów. Co więcej, dostosowano charakterystykę silnika tak, aby oferował on większy moment obrotowy w niskim i średnim zakresie (kosztem mocy) niż w standardowej "Zecie". W ten sposób powstał motocykl, który jest hołdem dla Kawasaki Z1 z lat 70.