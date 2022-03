Prędkość motocyklistów i nieuwaga kierowców aut. Policja podała przyczyny wypadków

Nie jest niespodzianką to, kiedy najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem motocyklistów – wtedy, gdy jest ich najwięcej na drogach. Jeśli chodzi o dni tygodnia oznacza to niedzielę (20,5 proc. wszystkich wypadków) i sobotę (17,1 proc.). W zestawieniu miesięcy najczęściej motocykliści mają wypadki w czerwcu (19,8 proc.), lipcu (17,9 proc.) i sierpniu (14,4 proc.).