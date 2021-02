Czym jest motorower i jakie trzeba mieć prawo jazdy, aby się nim poruszać?

Motorowery to pojazdy, których dotyczą wyjątkowe przepisy. Znacznie różnią się od tych dotyczących motocykli czy samochodów. Jazda nimi po publicznych możliwa jest już dla 14-latków. Oto jakie są prawa i ograniczenia w poruszaniu się motorowerami.

Motorowery to jednoślady z silnikami do 50 cm3 – tak można w skrócie je zdefiniować, ale sytuacja jest bardziej złożona. Wystarczy zajrzeć do ustawy "Prawo o ruchu drogowym", aby przekonać, że zgodnie z przepisami motorowery nie są pojazdami samochodowymi (jak np. motocykle), a nawet nie są pojazdami silnikowymi (mimo posiadania silnika). Jak zatem definiowane są motorowery w polskim prawie? Są to pojazdy dwu- lub trzykołowe napędzane silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 lub elektrycznym. W obu przypadkach moc jednostki napędowej nie może przekraczać 4 kW ( 5,4 KM). Prędkość maksymalna motoroweru musi być ograniczona do 45 km/h.

Prawo jazdy na motorower

Podstawowym uprawnieniem umożliwiającym jazdę motorowerem jest prawo jazdy kategorii AM. Uzyskać je można po kursie i egzaminie już po ukończeniu 14 lat. Jest to zatem kategoria prawa jazdy, którą można mieć najwcześniej. Uprawnia ona do jazdy nie tylko motorowerami, ale też czterokołowcami lekkimi (np. quadami), czyli takimi, których masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna 45 km/h.

Prawo jazdy kategorii AM 19 stycznia 2013 r. zastąpiło kartę motorowerową. Co ważniejsze – osoby, które ukończyły 18 lat przed tą datą nie muszą posiadać prawa jazdy do poruszania się motorowerem. Warto też wiedzieć, że uprawnienia kategorii AM znajdują się też na listach uprawnień wszystkich innych kategorii (zarówno motocyklowych, jak i samochodowych, a nawet na ciągnik rolniczy). Oznacza to, że możliwość jazdy motorowerem dostaje się wraz każdą kategorią prawa jazdy i można nim jeździć już od momentu przyznania uprawnień i otrzymania dokumentu.

Motorower to nie pojazd silnikowy

Jakkolwiek dziwnie to brzmi, to taki stan prawny niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Choć nazwa tego typu pojazdów wywodzi się od rowerów z zamontowanymi silnikami spalinowymi (ale dalej mającymi pedały), to i dziś dobrze pokazuje, czym są motorowery – pojazdami, które czasem obowiązują przepisy jak rowery, a czasem jak motocykle.

Ich podobieństwo do motocykli czy większych skuterów powoduje, że wielu użytkowników motorowerów nie wie, gdzie można się nimi porusza ć, a zasady te są zdecydowanie inne niż w przypadku pojazdów samochodowych. Jeśli droga ma pobocze, to podobnie jak rowerem, tak też motorowerem należy jechać właśnie po nim (o ile samo pobocze się do tego nadaje i nie utrudnia to ruchu pieszym). Zatem na głównych drogach poza miastami motorowerzysta nie powinien jechać pasem ruchu, tylko poboczem po jego prawej stronie.

Z drugiej strony motorowerem nie można poruszać się po ścieżce dla rowerów. Warto też pamiętać, że podobnie jak w przypadku rowerów i motocykli, przed skrzyżowaniem, jeśli pas ruchu umożliwia jazdę w więcej niż jednym kierunku, to motorower może poruszać się jego środkiem.

Przepisy mówią, że autostradami i drogami ekspresowymi mogą poruszać się tylko pojazdy samochodowe (z wyłączeniem czterokołowców). Zatem, mimo że motorowery spełniają autostradowy warunek uzyskiwania przynajmniej 40 km/h, nie można nimi jeździć tymi dwoma typami dróg.

Podobnie jak w przypadku rowerów, motorowerem nie można jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Oznacza to, że kilka jadących razem motorowerów musi poruszać się jeden za drugim.

Obowiązki jak przy motocyklu

Trzeba przy tym pamiętać, że motorowerzystów obowiązuje też wiele przepisów takich samych, jak w przypadku motocyklistów. Przede wszystkim zarówno kierujący motorowerem, jak i ewentualny pasażer muszą mieć założone kaski motocyklowe. W przypadku zarówno motocykla, jak i motoroweru nie tylko kierowca, ale też pasażer nie może być w stanie po użyciu alkoholu.

Aby móc poruszać się motorowerem po drogach publicznych musi on być zarejestrowany i mieć wydany dowód rejestracyjny. Tak samo, jak w przypadku pojazdów silnikowych, jest też obowiązek posiadania policy OC na motorower. Taki pojazd musi też przechodzić okresowe badanie techniczne, jednak jego zasady są nieco inne niż w przypadku samochodu czy motocykla. Pierwszą wizytę na stacji kontroli pojazdów trzeba złożyć po 3 latach od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych w 2 lat. A zatem w przypadku starszych motorowerów badanie techniczne wykonywane jest dwa razy rzadziej niż motocykli.

Motorowery zgodnie z przepisami Unii Europejskiej to pojazdy zaliczane do dwóch kategorii homologacyjnych. Kategoria L1e obejmuje motorowery dwukołowe, a kategoria L2e motorowery trójkołowe. Warto o nich pamiętać, gdyż np. przepisy związane z normami emisji spalin odnoszą się właśnie do tych kategorii pojazdów.