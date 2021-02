Rusza długoterminowy wynajem motocykli. Nowa usługa Carsmile

Zakup nowego motocykla często wiąże się z kredytem lub leasingiem. W końcu maszyny mogą kosztować kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 tys. zł . Oczywiście tak samo jest z samochodami, które są jeszcze droższe. W ich przypadku jest jeszcze jedna możliwość – wynajem długoterminowy. Polega on na tym, że za stałą sumę płaconą co miesiąc można korzystać z nowego auta. W abonamencie tym najczęściej zawarte są wszystkie opłaty (w tym np. ubezpieczenie, serwis czy zakup i wymiana opon ), zatem jest to też jedna z wygodniejszych form finansowania.

Opcja jazdy co sezon nowym i innym motocyklem na pewno będzie atrakcyjna dla klientów, którzy mogą sobie pozwolić na zmianę maszyny co rok. Wypożyczenie długoterminowe to ułatwi, gdyż klient nie będzie musiał się przejmował utrzymaniem i sprzedaniem motocykla. To właśnie sezonowość jazdy na jednośladach może pozwolić na stworzenie innego modelu niż w przypadku samochodów. Czy wypożyczanie motocykli przyjmie się tak dobrze jak aut? To będzie można ocenić po pierwszym sezonie działania nowej usługi.