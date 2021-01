Motocykle elektryczne w Polsce. Wybór ciągle jest mocno ograniczony

Elektromobilność dotarła też na jednoślady. Choć wybór nie jest tak szeroki jak w przypadku samochodów osobowych, można w Polsce kupić elektryczny motocykl. Oto modele, które są dostępne na naszym rynku.

W świecie motocykli elektromobilność można ciągle traktować jako ciekawostkę. Producenci co prawda zapowiadają modele na prąd, ale na ten moment wybór w salonach ogranicza się do zaledwie kilku pojazdów. Sytuacji nie poprawia fakt, że Zero – marka oferująca wyłącznie elektryki – nie sprzedaje swoich motocykli w Polsce. Sprawdźmy więc, co jest dostępne.

SuperSoco TC Max

Materiały prasowe Super Soco TC Max Źródło: Materiały prasowe

Zdecydowanie najtańszym elektrycznym motocyklem na rynku jest SuperSoco TC Max. To odpowiednik spalinowej "125", co oznacza, że mogą nim jeździć także kierowcy, którzy od przynajmniej 3 lat mają prawo jazdy kat. B. Do napędu służy silnik o maksymalnej mocy 5 kW, a prędkość maksymalna to 95 km/h.

Według danych producenta akumulator wystarcza na przejechanie 110 km – wartość tę zmierzono przy prędkości 45 km/h i z założoną wagą jeźdźca 75 kg. Naładowanie standarodowo zajmuje 8-9 godz., a czas ten można skrócić do 4,5-5 godz. poprzez skorzystanie z opcjonalnej szybkiej ładowarki. Polska cena SuperSoco TC Max wynosi 20 900 zł za wersję z felgami aluminiowymi lub 21 900 zł, jeśli zdecydujemy się na wersję z felgami szprychowymi.

Motocykle Energica

Włoska marka, podobnie jak SuperSoco, zajmuje się wyłącznie elektrycznymi maszynami. Tutaj jednak inżynierowie obrali sobie na cel maszyny o imponujących osiągach. Najlepszym dowodem jest fakt, że to właśnie ten producent dostarcza motocykle, na których ścigają się zawodnicy serii MotoE. Mają jednak też pojazdy przeznaczone na drogi i można je kupić w Polsce.

Gama składa się z trzech modeli. Każdy z nich może być wyposażony w akumulator o pojemności 21,5 kWh, który ma gwarantować do 400 km zasięgu w mieście oraz do 230 km w cyklu mieszanym. Wszystkie mogą być też ładowane na szybkich stacjach przy użyciu złącza CCS.

Energica - Power ON

Podstawowym motocyklem jest stylizowany na klasyka EVA EsseEsse9. Napędza go 109-konny silnik, a prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km/h. Występuje on także w tańszej odmianie z akumulatorem o pojemności 13,4 kWh – wtedy maksymalny zasięg jest określany na 200 km. Ceny zaczynają się od 89 900 z ł.

Oczko wyżej znajduje się EVA Ribelle – czyli wersja streetfigther. Ma mocniejszy, bo 145-konny motor i też rozpędza się do 200 km/h. Topowym modelem jest ścigacz Ego. Podobnie jak EsseEsse9 występuje w dwóch wariantach akumulatorów (ponownie – 13,4 oraz 21,5), ale tu do napędu służy silnik o mocy 145 KM. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 240 km/h.

Harley-Davidson LiveWire

WP Harley-Davidson LiveWire Źródło: WP , Fot: Mariusz Zmysłowski

Elektryczny harley? To kombinacja słów, do których jeszcze nie wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. LiveWire jednak jest już dostępny w salonach amerykańskiej marki i nigdzie się nie wybiera. Napędza go 106-konny silnik, a sprint do 100 km/h trwa 3 s. Maksymalnie maszyna może pojechać ok. 180 km/h.

Deklarowany przez producenta zasięg to 158, ale realnie w mieście można pokonać nawet ponad 200 km na jednym ładowaniu. Co ważne, Harley-Davidson zadbał o możliwość ładowania na publicznych stacjach, więc akumulator o pojemności 15,5 kWh można uzupełnić nie tylko w garażu, ale też na szybkiej ładowarce – wtedy zajmie to ok. godziny. Cena? Przynajmniej 146 420 zł.