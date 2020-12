Harley-Davidson Road Glide – cena, informacje, dane techniczne

Harley-Davidson Road Glide to motocykl, po którym już na pierwszy rzut oka można poznać jego przeznaczenie. Ogromna owiewka z szerokimi światłami ma przede wszystkim za zadanie osłonić przed wiatrem podczas pokonywania długich kilometrów na autostradach i drogach krajowych. Do tego model ten standardowo ma zamontowane gmole, co też jest popularne właśnie w modelach turystycznych.