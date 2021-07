Harley-Davidson chwali się dużymi wzrostami. Jednak tylko w jednym miejscu

Co to znaczy mieć mieszane uczucia? Bez wątpienia mógłby to wytłumaczyć zarząd Harleya-Davidsona. Z jednej strony pod rządami Jochena Zeitza marka z Milwaukee wychodzi na prostą, ale z drugiej nadal ma trudną drogę przed sobą. Patrząc globalnie w drugim kwartale 2021 r. sprzedaż motocykli Harleya-Davidsona wzrosła o niezłe 24 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jednak w całości stoją za tym imponujące liczby z Ameryki Północnej.