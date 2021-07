Zadebiutował Harley-Davidson Sportster S. Bardziej sportowy niż kiedykolwiek

Sportster to najstarsza linia modelowa w ofercie Harleya-Davisona. Istnieje od ponad 60 lat. Były to nieco mniejsze i słabsze maszyna, ale z powodu spadającej popularności i wprowadzenia nowych norm emisji, które wymagałyby modyfikacji silników, Sportstery zniknęły z europejskiej oferty w 2020 r. Harley-Davidson Sportster S przedstawiany jest jako kolejny członek tej wiekowej, wielopokoleniowej rodziny, ale tak naprawdę jest zupełnie inną maszyną, której bliżej do znanego już V-Roda.