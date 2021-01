Modele Street i Sportster zniknęły z oferty Harleya-Davidsona

Zgodnie z aktualnymi założeniami marki, które wprowadził jej nowy szef Jochen Zeitz, Harley-Davidson zmniejsza swoją ofertę i skupia się tylko na najważniejszych i najbardziej dochodowych modelach . Jednym z efektów tego działania jest wycofanie z Europy linii motocykli Sportster. Wiązało się to z wprowadzeniem normy Euro 5 i Harley po prostu stwierdził, że nie opłaca się dostosowywać do niej mniejszych silników, gdyż sprzedaż tańszych motocykli nie jest wystarczająco duża.

Inaczej wygląda sytuacja z nowszą i znajdującą się w gamie jeszcze niżej linią Street. Gdy Sportstery nie do końca spełniały swój cel w ściąganiu mniej zamożnych klientów, Harley-Davidson w swojej fabryce w Indiach produkował jeszcze tańsze modele z silnikami 500 cm3 i 750 cm3. Teraz, w ramach oszczędności Harley całkowicie wycofał się z Indii – nie tylko przestał tam sprzedawać swoje motocykle, ale też zamknął fabrykę, a to oznacza zakończenie sprzedaży modeli Street również w Polsce.

Na pewno szkoda, że Harley-Davidson był zmuszony do takich ruchów. Szczególnie w serii Sportster przez lata pojawiło się wiele ciekawych modeli. Jednak to jest biznes i niewystarczające zainteresowanie tymi motocyklami w Europie oznaczało, że musiały one zniknąć. O tym, że działanie Zeitza przynosi efekty już się dowiedzieliśmy, a sytuacja Harleya jest najlepsza od blisko dwóch lat i się dalej poprawia. Teraz amerykański producent motocykli skupi się na modelach stanowiących jego trzon, czyli liniach Softail i Touring. Możemy się też spodziewać nowości, ale nie będą to już tańsze modele, tylko takie, które dają szansę na większy zarobek dla firmy jak Pan America i 1250 Custom.