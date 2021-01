Harley-Davidson chwali się sukcesem. Kultowa marka wychodzi na prostą

Na wiosnę 2020 r. w Harleyu-Davidsonie zdecydowano się na rewolucję. Było to niemal całkowite zerwanie z planami poprzedniego szefa firmy, Matthew Levaticha, i zatrudnienie na jego miejsce Jochena Zeitza , który już wcześniej przyszedł na ratunek Pumie i był szefem tej firmy przez 18 lat. Po takich sukcesach wydawał się idealną osobą, aby zająć się Harleyem-Davidson i wszystko wskazuje na to, że nie potrzebował nawet roku, aby zdecydowanie poprawić sytuację tego kultowego producenta motocykli.

Plan restrukturyzacji i ostrego zerwania z poprzednimi działaniami nazwano Rewire. Teraz Harley-Davidson podsumował te działania i w oświadczeniu Amerykanie obwieścili sukces tej rewolucji (a raczej powrotu do korzeni). Co prawda nie podano wyników sprzedaży za 2020 r., ale od czasu największego dołka cen akcji H-D, który miał miejsce w marcu 2020 r., teraz ich wartość jest najwyższa od kwietnia 2019 r. i wiele wskazuje na to, że to dopiero początek.