Harley-Davidson Forty-Eight – cena, informacje, dane techniczne

Drugim znakiem rozpoznawczym modelu Forty-Eight jest mały orzechowaty bak. Jest on stylizowany na konstrukcję z 1948 r. i stąd też pochodzi nazwa tego Harleya. Zarazem to wielkość zbiornika paliwa definiuje charakter tego motocykla. Zmieści się w nim zaledwie 7,9 l benzyny, co nawet przy katalogowym spalaniu 5,2 l/100 km nie oznacza dużego zasięgu, a w praktyce, jeśli nie wyjeździ się baku do końca, to między tankowaniami pokona się tylko ok. 100 km. To pokazuje, że jest to motocykl typowo miejski.