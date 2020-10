Czym są opony dwuskładnikowe? Poznaj ich zalety

Przy zakupie opon motocyklowych wydaje się, że obowiązuje prosta zasada. Im miększa guma tym większa przyczepność, ale też gorsza trwałość. W końcu taka mieszanka lepiej "klei", ale też szybciej się ściera. Dodatkowo zaletą miększej gumy jest to, że szybciej się rozgrzewa, a więc dodatkowo łatwiej uzyskać dobrą przyczepność. W przypadku twardych mieszanek gumy sytuacja jest odwrotna – opony nieco trudniej dogrzać (choć zależy to też od innych właściwości opony), a przyczepność jest gorsza. Za to takie opony wolniej się zużywają i wystarczą na dłużej.