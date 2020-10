Jak przewozić dziecko na motocyklu? Zobacz, co mówią przepisy

Niezależnie czy mowa o krótkiej przejażdżce, czy dłuższej wycieczce, wielu motocyklistów posiadających dzieci chce je zabrać ze sobą. Od jakiego wieku można to robić? Jak zabezpieczyć dziecko? Na co trzeba uważać? To tylko część pytań, jakie stawia sobie rodzic-motocyklista.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jazda z dzieckiem na motocyklu wymaga szczególnej uwagi. (Getty Images, Fot: Morsa Images)