Nadchodzą ułatwienia dla motocyklistów. Zmiany wejdą w życie już 4 grudnia

Co więcej, aby załatwić formalności związane z zarejestrowaniem motocykla, nie będziemy musieli już iść się do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Od 4 grudnia sprawę będziemy mogli załatwić w urzędzie właściwym dla czasowego miejsca zamieszkania. To znaczne ułatwienie dla tych, którzy tymczasowo wyjechali do innego miasta np. na studia czy do pracy.