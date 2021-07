Zmiany w rejestracji pojazdów. Wiemy, kiedy wejdą w życie

Drugą nowością, która ma wejść w życie w grudniu 2021 r., jest możliwość zachowania starych tablic rejestracyjnych przy zakupie używanego pojazdu niezależnie od miejsca zamieszkania. Do tej pory było to możliwe, jeśli powiat, w którym dokonywał rejestracji nowy właściciel, był ten sam, co do tej pory. Już niedługo nie będzie miało to znaczenia. Oznacza to, że po zakupie pojazdu i przerejestrowaniu go na siebie nie będzie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych (lub jednej w przypadku jednośladu), a to pozwoli zaoszczędzić pieniądze.