Wiemy co z przyszłością tyskiej fabryki silników Opla. Można spać spokojnie

Od momentu przejęcia Opla przez francuski koncern PSA zastanawialiśmy się, co będzie dalej z zakładem produkcji silników w Tychach. Dyrektor Generalny uspokajał, że przyszłość jest pewna, a teraz wiemy, że miał rację.

W lutym bieżącego roku czytaliśmy w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej: „Jesteśmy teraz po okresie transformacji z Opla amerykańskiego na Opla francuskiego, w związku z czym porządkujemy wszystkie sprawy, dostosowujemy się do wymagań nowego właściciela – kiedy to wszystko będzie zrealizowane, a już jesteśmy na ostatniej prostej, wtedy znowu będziemy trochę bardziej komunikatywni”.

Te słowa padły z ust dyrektora Opel Manufacturing Poland Andrzeja Korpaka, a po miesiącu oczekiwań pojawił się pierwszy, oficjalny komunikat. Po modernizacji fabryki w Tychach koncern PSA ogłasza, że: „Zmiany te są również okazją do dostosowania mocy produkcyjnych w zakresie silników Grupy w związku ze zwiększającą się stopniowo produkcją modeli Opla/Vauxhalla opartych na platformach Grupy PSA i wyposażonych w układy napędowe oraz technologie Groupe PSA. (…) Grupa będzie produkować silniki PureTech także w Tychach ”.

Produkcja tych silników w polskiej fabryce rozpocznie się w przyszłym roku. W tym samym roku startuje również produkcja na Węgrzech w Szentgotthárd. Francuski koncern ma zamiar zwiększyć produkcję skrzyń biegów, na licencji, w zakładach w Valenciennes (Francja). Do tej pory przekładnie automatyczne Aisin były importowane z Japonii oraz Chin. Powiększy się również produkcja skrzyń manualnych w fabryce Metz-Borny (Francja) oraz w Aspern (Austria).

PSA przygotowuje obecnie swoją fabrykę w Trémery (Francja) do wytwarzania silników elektrycznych, począwszy od 2019 r. Celem Grupy jest wprowadzenie takich napędów do wszystkich swoich modeli do roku 2025.