Nowy rodzinny Opel już niebawem. Zupełnie nowa konstrukcja wspólna z PSA

Na kilka dni przed premierą Opel zapowiada całkowicie nowy model samochodu dla rodzin i małych firm. Powstał we współpracy z Francuzami i jest to kolejny krok do odcięcia się od Fiata.

Nowy rodzinny Opel będzie kolejną konstrukcją opartą na technice PSA i jednocześnie z elementami charakterystycznymi dla niemieckiej marki. (Materiały prasowe, Fot: Opel)

Mowa o kompaktowym kombivanie, który będzie następcą mało popularnego modelu Combo. Opel Combo jest niczym innym jak bardzo popularnym Fiatem Doblo, ale ze mienionymi znaczkami. Nie ma żadnego elementu - poza dekoracjami - który miałby cokolwiek z niemiecką marką wspólnego. Teraz będzie inaczej.

Oczywiście kombivany nowej generacji sprzedawane pod markami Citroen, Peugeot i Opel będą bazowały na tych samych rozwiązaniach technicznych, ale na tym skończą się podobieństwa. Dla każdego z nich przygotowano nowe poszycie nadwozia, a Opel będzie się tu szczególnie wyróżniał, ponieważ ma być wyposażony w elementy techniczne, charaktetystyczne dla tej marki, m.in. reflektory czy systemy bezpieczeństwa.

Zupełnie inne mają być również wnętrza. Tym samym kombivan niemieckiego producenta wciąż będzie miał typowo niemieckie wykonanie, materiały czy ergonomię kabiny, ale skorzysta z doświadczenia Francuzów w produkcji kombivanów. Wszak to oni zbudowali pierwsze auto tego segmentu.

Auta otrzymały zupełnie nową płytę podłogową EMP2, zaprejetowaną specjalnie dla nich. Tradycyjnie dla PSA ma być lekka i współpracować z niedużymi silnikami. Pod maską rodzinnego opla będą więc wyłącznie francuskie jednostki napędowe: benzynowy 1.2 Turbo oraz zupełnie nowy diesel 1.5.