Trójkołowce dla posiadaczy prawa jazdy kat. B. Nowelizacja wychodzi z impasu

Zakres pojazdów dostępnych dla właścicieli prawa jazdy kat. B zwiększy się. Władze pracują nad przepisami, dzięki którym będzie można prowadzić niewielkie trójkołowce. To ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, ale nowelizacja musi wydostać się z biurokratycznego impasu.

Kategoria B "uprawnia do kierowania motocyklem trójkołowym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat" – taki zapis do ustawy o kierujących pojazdami chce wprowadzić poseł Paweł Szramka. W ciągu tego tygodnia sejmowa Komisja Infrastruktury ma zająć się rozszerzeniem uprawnień dla kierowców.