Test: Suzuki SV650 – jeśli szukasz pierwszego "dużego" motocykla

SV650 sprawdzi się jednak jako pierwszy "duży" motocykl. Przede wszystkim, choć waży ok. 200 kg, jest to masa umieszczona nisko, co ułatwia manewrowanie i przeciskanie się przez miasto. Jeśli dodamy do tego fakt, że zamknięcie manetki powoduje mocne hamowanie, sprawa robi się jeszcze prostsza. Kanapę umieszczono na wysokości 785 mm. Mając 180 cm wzrostu odniosłem wrażenie, że SV650 jest skrojony pod nieco (można rzec kosmetycznie) niższych jeźdźców. Spotkałem się z opiniami krytykującymi siedzisko. To jednak kwestia mocno indywidualna, gdyż po 250 km "na raz" nie miałem powodów do narzekań.