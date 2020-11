Yamaha MT-07 w nowej odsłonie. Popularny model przeszedł wiele zmian

Po debiucie nowej generacji Yamahy MT-09 przyszedł czas na nową odsłonę modelu MT-07. Tu zmiany są nieco mniejsze, ale nadal już na pierwszy rzut oka widać, że ma się do czynienia z nowym motocyklem. Stylistycznej zmianie uległ przede wszystkim przód Yamahy MT-07. Japoński naked otrzymał podzielone na trzy części przednie światła LED (podobnie jak nowa MT-09), a wloty za nim zostały zintegrowane z bakiem. Nowe są też LED-owe kierunkowskazy. Nieco niżej można zauważyć nowe osłony wydechu. Dostępne lakiery – szary, niebieski i czarny – są takie same, jak w przypadku nowej Yamahy MT-09.

Modyfikacje objęły również dwucylindrową jednostkę napędową. Silnik o pojemności 690 cm3 spełnia teraz normę emisji spalin Euro 5. Udało się to uzyskać dzięki przeprojektowanym kanałom dolotu powietrza, zoptymalizowanemu ustawieniu wtrysku paliwa, nowemu kolektorowi wydechowemu typu 2-w-1 i nowemu modułowi ECU. Maksymalna moc silnika wynosi teraz 73,4 KM przy 9000 obr./min (poprzednio 74,8 KM), a maksymalny moment obrotowy 67 Nm przy 6500 obr./min (wcześniej 68 Nm).

Zatem parametry silnika Yamahy MT-07 po dostosowaniu do bardziej rygorystycznych norm spadły, ale producent przekonuje, że poprawiono za to przebieg krzywej momentu obrotowego, dzięki czemu stało się to bez szkody dla osiągów, a nawet ma być lepiej niż dotychczas.