Stare diesle zaleją Polskę? Już dawno odwróciliśmy się od ropniaków

Niemcy zrezygnują z diesla, a w mediach pojawiają się głosy o importowaniu tanich aut do Polski. Czy naprawdę grozi nam fala starych ropniaków przyjeżdżających na lawetach? Biorąc pod uwagę preferencje kierowców, wręcz przeciwnie.

Decyzja niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku wywołała gigantyczne poruszenie. Stuttgart i Dusseldorf mogą zgodnie z prawem zakazać wjazdu do centrum autom wyposażonym w silniki diesla, które nie spełniają normy Euro 4. Weszła ona w życie w styczniu 2005 roku. Za rok pożegnamy się z dieslami wyprodukowanymi przed 2015 rokiem, kiedy to w życie weszła norma Euro 6. Prawie nowe auta staną się więc beużyteczne.

Zerknijmy w statystyki, które rzucają nieco światła na rynek motoryzacyjny. Stary Kontynent odwraca się od diesla. Pod koniec stycznia 2018 roku w Europie zaledwie 39,6 proc. zarejestrowanych samochodów wykorzystywała olej napędowy. To o 7,7 pp. mniej niż jeszcze rok temu. Również na rynku samochodów używanych można zauważyć podobny trend. Eksperci z AAA Auto zauważają spadek zainteresowania dieslami. Co więcej, jednostki benzynowe zaliczają o wiele lepszą dynamikę wzrostów u tego dealera. W ciągu dwóch lat odnotowano o 13,4 proc. więcej ofert aut z benzynowym silnikiem, podczas gdy diesle zaliczyły jedynie wzrost na poziomie 3,2 proc.

Warto również przyjrzeć się portalom aukcyjnym. Według raportu serwisu otomoto.pl, spadek zainteresowania dieslami można zauważyć już od 2012 roku . Na ich miejsce wskakują hybrydy. Klienci w ciągu ostatniego roku wyszukiwali je 78 proc. chętniej. To najlepszy wynik od 2008 roku. Zerkając na listę wyszukiwani okaże się, że w pierwszej dziesiątce tylko jeden samochód nie należy do koncernu Toyoty…

Gdy jeszcze w 2011 roku sprowadzaliśmy w większości auta wykorzystujące diesla (60 proc. importu), tak zaledwie po 6 latach "ropniaki" to zaledwie 41 proc. importowanych pojazdów. Choć byliśmy przekonani co do niskiego spalania, okazało się, że diesle są kosztowniejsze w eksploatacji. Mamy filtr DPF, instalację Adblue, wtryski wymagające regeneracji czy turbiny, których remont nie jest rzeczą tanią. Mit oszczędnego diesla pękł jak mydlana bańka. Nie chcemy diesli. Zakup auta za mniejszą cenę to dopiero początek wydatków…