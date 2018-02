Eksperymentowano na małpach, ale nie na ludziach. Wyjaśniamy metody badawcze niemieckich producentów

W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby niemieccy producenci samochodów sprawdzali szkodliwość silników Diesla nie tylko na małpach. Mieli to robić też na ludziach. Sprawdziliśmy, ile jest prawdy w tych wiadomościach.



Gibney skupia się na Volkswagenie , ponieważ sam padł ofiarą oszustwa. Skuszony reklamą kupił volkswagena jettę wagon (u nas sprzedawany pod nazwą Golf Variant) z silnikiem wysokoprężnym. Producent twierdził, że jednostka ta zapewnia sportowe osiągi i niskie zużycie paliwa, emitując przy tym niewiele zanieczyszczeń do atmosfery. To drugie było prawdą tylko, gdy samochód był poddawany testom laboratoryjnym.

Potwierdził to Stuart Johnson, były pracownik Volkswagena, który brał udział w rozmowach na temat kontrowersyjnego eksperymentu. W przesłuchaniu, które odbyło się 8 sierpnia 2017 roku przyznał, że z perspektywy czasu pomysł nie był trafiony. Obiekcje do takich testów od razu zgłaszał prawnik amerykańskiego oddziału Volkswagena, David Geanacopoulos. Gibney twierdzi, że to wtedy zdecydowano, by zamiast ludzi wybrać małpy.