Rząd Niemiec chce ratować starsze diesle. W grę wchodzi wyposażenie ich w system SCR

Wielu Polaków czeka na tanie samochody z silnikami Diesla z Niemiec. Być może niepotrzebnie. Niemiecki rząd proponuje utworzenie funduszu, z którego środków finansowane byłoby wyposażanie ich w instalację wykorzystującą AdBlue. Nie straciłyby one wówczas na wartości.

W lutym Federalny Sąd Administracyjny orzekł, że władze niemieckich miast mogą wprowadzać zakazy poruszania się w wyznaczonych strefach samochodami, które emitują szczególnie dużo tlenków azotu (NOx). W praktyce oznacza to otwartą drogę do wyeliminowania z centrów miast diesli niespełniających normy Euro 6. W Niemczech na ok. 15 mln osobowych aut z silnikami wysokoprężnymi problem dotyczy 12,3 mln pojazdów.